عبدالكريم العبدالله



قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن خدمات المختبرات الطبية تشكل العمود الفقري للنظام الصحي في الكويت وتسهم بشكل كبير في التشخيص الدقيق والعلاج الفعال للمرضى، مشيرا إلى أن دعم هذا القطاع وتطويره يعد من الأولويات الرئيسية للوزارة.



وأشار وزير الصحة في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الثالث للمختبرات الطبية «التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية» إلى الدور البارز لمختبرات الكيمياء الحيوية في نجاح المنظومة الصحية وانها المصدر الرئيسي لكثير من المعلومات الضرورية التي تسهم في التشخيص المبكر للأمراض وتقديم الحلول العلاجية الملائمة ومتابعة الحالة الصحية للمريض.



وأكد حرص الوزارة على دعم المختبرات الطبية بأحدث الأجهزة المخبرية والمعدات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة والسعي لتحسين بروتوكولات العمل فيها وتطوير وتدريب الكوادر الطبية والفنية وتعزيز البحوث العلمية في هذا الميدان الحيوي.



وأشار إلى تطوير خدمات عدة مؤخرا، من أهمها نظام الربط الإلكتروني لنتائج المرضى مع تطبيق «سهل»، مما يتيح وصول نتائج المرضى بشكل فوري للمريض ويسهل متابعة حالته الصحية مع الطبيب المعالج وإنجاز خدمة الربط الإلكتروني لطلبات المواد المخبرية بين المستشفيات والمستودعات، مما سهل عملية طلب المستهلكات بشكل سريع وفعال ومتابعة مقدار الحاجة والطلب.



وقال ان الوزارة وفرت تقنيات حديثة تواكب التطور العالمي وتتيح عمل تحاليل تخصصية وتخدم شريحة مهمة من المرضى، من أبرزها أجهزة قياس الطيف الكتلي والذي يستخدم بتقنيات متعددة في بعض المستشفيات، مثل مستشفى الأميري ومركز الإدمان ومركز يعقوب بهبهاني.



ولفت الى مشاركة 15 متخصصا في المؤتمر من داخل الكويت وخارجها يسلطون الضوء على أحدث الاكتشافات والتطورات في مجال المختبرات الطبية من خلال استعراض آخر التقنيات في مجال الأجهزة المتقدمة وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحسين الجودة التحليلية والإدارة الفعالة للمختبرات الطبية.



وأوضح وزير الصحة ان المؤتمر يركز على تحاليل السموم والأدوية المسببة للإدمان والتحاليل التي تخدم مرضى عمليات السمنة ومرضى أورام الدم.



من جانبها، قالت رئيسة مجلس أقسام المختبرات الطبية ورئيسة المؤتمر د.ابتسام الجمعـــــة ان مختبرات الكيمياء الحيوية تتحمل في مرافقنا الصحية مسؤولية كبيرة في توفير البيانات الحيوية التي تمثل أساس التشخيص والعلاج وتمثل الركيزة الأساسية التي تساعدنا على فهم حالة المرضى بدقة وتحديد الخطوات اللازمة للتدخل الطبي بشكل فعال.



وقالت ان المختبرات تعد بمنزلة العين الثالثة التي ترى ما لا يرى بالعين المجردة فهي تستقبل عينات الدم والبول والسوائل الجسمية لتحليلها بدقة فائقة وليس هذا فحسب بل تقدم هذه المختبرات تحاليل شاملة مؤشرات وظائف الأعضاء وفحص الهرمونات.



وأشارت إلى انه يندرج تحت مظلة المختبرات عيادات تخصصية دقيقة تعتبر نقطة تحول في عالم الرعاية الصحية توفر خدمات متفردة وتستقبل جميع المرضى من المرافق الصحية كعيادة تشخيص وعلاج ارتفاع نسبة الدهون في الدم في مركز صباح الأحمد للقلب ساهمت بشكل كبير في الحد من الجلطات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.



وأشادت بالدور المحوري والكبير الذي يقدمه مختبر مركز غنيمة الغانم للأمراض الوراثية ومستشفى الصباح اللذان يعملان يدا بيد بجهد وتفان لتوفير الرعاية والتشخيص المبكر للمواليد حيث يتم تقديم خدمة المسح المبدئي لجميع المواليد والتحاليل التأكيدية لفحص المواليد المشتبه بوجود مرض وراثي.



ونوهت بمختبــــرات مستشفى مبارك التخصصية التي تعمل بجد واجتهاد لخدمة جميع المستشفيات في البلاد حيث تقوم بإجراء وتحليل الفيتامينات بكفاءة عالية وتقديم تحليل للهرمونات المتخصصة والذي يشترك معهم مستشفى الصباح بتقديمه بدقة واحترافية لتشخيص ومتابعة الحالات الصحية بشكل فعال.