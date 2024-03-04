شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في افتتاح جامعة الغامبيا بجمهورية الغامبيا، وذلك بحضور رئيس الجمهورية آداما بـــارو، وممثلين عن الصنـــدوق السعــودي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق أوپيك للتنمية الدولية، ومسؤولين آخرين.



وأكدت نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة إيمان العبدالرزاق، في كلمتها خلال حفل الافتتاح، على أهمية مشروع جامعة الغامبيا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية من خلال توفير بنية تحتية وتسهيلات جديدة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الدرجات العلمية في الجامعة الجديدة حتى يمكن تلبية الطلب المحلي والإقليمي على التعليم العالي في البلاد.



وذكرت العبدالرزاق أن الصندوق الكويتي ساهم في تمويل المشروع من خلال تقديمه قرضا بقيمة 4 ملايين دينار أي نحو 14.4 مليون دولار لتنفيذ أعمال الإنشاء والتي شملت أعمال الهندسة المدنية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لحرم الجامعة، والتي تشمل بدورها مباني الإدارات، والكليات، ومباني الأقسام الأكاديمية والملاحق، والمكتبة، وسكن الطلاب.



وأشارت إلى ان أعمال الإنشاء شملت أيضا توفير وتركيب الأثاث، وتجهيز المعامل الدراسية، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية، والخدمات الاستشارية، ومراجعة التصاميم ووثائق العطاءات، والإشراف على تنفيذ المشروع، والمساعدة على تحليل العطاءات، والإشراف على التنفيذ.



وأشارت إلى أن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية لجمهورية الغامبيا منذ عام 1977، بلغ 13 قرضا ميسرا بقيمة إجمالية قدرها حوالي 152 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية في مختلف القطاعات بالجمهورية مثل الزراعة والطاقة والنقل والتعليم والصحة.



وذكرت العبدالرزاق أن الصندوق قدم أيضا 7 معونات فنية بقيمة إجمالية قدرها 4.5 ملايين دولار، بالإضافة إلى إدارته لمنحة خصصتها حكومة الكويت بمبلغ حوالي 3 ملايين دولار من موارد «صندوق الحياة الكريمة»، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدول الإسلامية.