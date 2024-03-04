اختتمت شركة نفط الكويت فعالية يوم الأحمدي الرياضي، والتي نظمتها على مدى 3 أيام متتالية، وذلك للمرة الأولى بعد غياب دام لفترة طويلة.



وشهدت الفعالية التي أقيمت أنشطتها على ملاعب ومرافق منتزه الأحمدي، إقبالا كبيرا من العاملين في الشركة ومن خارجها، وتضمنت إقامة العديد من المسابقات الرياضية، حيث شارك 1250 لاعبا ولاعبة في مختلف الرياضات المتنوعة.



كما شهدت الفعالية مسابقات ترفيهية وثقافية، وتميزت بمشاركة واسعة من كافة الفئات، ولاسيما الأطفال الذين تم تجهيز الكثير من الأنشطة المتميزة لهم.



وفي اليوم الثالث والأخير من الفعالية، أقيم الحفل الختامي بحضور ورعاية الرئيس التنفيذي للشركة أحمد جابر العيدان، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار عيسى المراغي، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية قصي العامر إضافة إلى عدد من المسؤولين من الشركة وخارجها، حيث قام العيدان بتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات، فضلا عن تكريم المنظمين والمشاركين في إدارة الفعاليات من مختلف إدارات الشركة ومن عدد من الجهات الداعمة.



وألقى العيدان كلمة بالمناسبة، أعرب فيها عن الفرحة الكبيرة باستئناف تنظيم هذه الفعالية مجددا، معتبرا أنها لحظة مهمة للغاية تطلق الشركة من خلالها مرحلة جديدة في تاريخها وتاريخ مدينة الأحمدي على السواء، مشيرا إلى أن يوم الأحمدي الرياضي شغل مساحة كبيرة في ذاكرة أبناء الشركة وأهالي منطقة الأحمدي، والجميع يعلم مدى الشعبية الهائلة التي اكتسبها، وهو ما حدا بالشركة إلى إعادة إحيائه والتركيز على الاهتمام بالمنشآت التي تستضيفه لكي تأتي الفعالية متكاملة وعلى قدر الحدث.



وتوزعت الأنشطة التي تخللها يوم الأحمدي الرياضي على مسابقات رياضية للفرق الفردية والجماعية وشهدت منافسات قوية في إطار جو من الحماس والروح الرياضية.



يذكر أن يوم الأحمدي الرياضي فعالية أطلقتها الشركة في عام 1974 وكان يتم تنظيمها سنويا على ما كان يعرف بالملاعب الرملية في ذلك الحين.