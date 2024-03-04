دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة قامت بإيصال التيار الكهربائي إلى كل محطات التحويل الثانوية في مدينة صباح الأحمد السكنية، كما قامت بإيصال المياه العذبة في المدينة.



وقالت المصادر إن مشاريع المياه التي نفذت في المدينة خلال الفترة الماضية هي 9 أبراج مياه بقيمة 8.655 ملايين دينار، ومشروع تنفيذ خط مياه قطر 1200 مم من خزانات الوفرة إلى أبراج مدينة صباح الأحمد السكنية بقيمة 3.714 ملايين دينار.



وفي سياق منفصل، قالت المصادر ان الوزارة أنفقت 158.9953 مليون دينار على مشاريع الكهرباء والمياه والصيانة التي تنفذها من خلال عقود الشركات منذ بدء الميزانية في الأول من أبريل حتى نهاية ديسمبر الماضي.



وأوضحت أن قيمة المصروفات تأتي ضمن البيانات الشهرية التي تزود بها «الكهرباء» وزارة المالية التزاما بإخطار الأخيرة بإيراداتها ومصروفاتها الشهرية.



وبينت المصادر أن نسبة الإنفاق على المشاريع بلغت 35.18% مقارنة بإجمالي المبلغ المقدر لتغطية بند المشاريع الذي يبلغ 452.8 مليون دينار، موضحة أن المبلغ المتبقي لتغطية البند حتى بداية الميزانية المقبلة 228.2 مليون دينار.