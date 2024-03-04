بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية وجمع من أهالي المنطقة والمساهمين، افتتح رئيس مجلس الإدارة خالد عبيد العماوي ممشى منطقة النعيم استكمالا لخطة التنمية والتطوير التي وضعها مجلس الإدارة وضمن سلسلة الإنجازات التي تشهدها منطقة عمل الجمعية، حيث يعد نقلة نوعية على المستوى الخدماتي والمجتمعي الذي تبناه مجلس الإدارة منذ الوهلة الأولى.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية خالد عبيد العماوي إنه تم العمل على توفير كل السبل وإزالة المعوقات ليكتمل الإنجاز ولإخراج الممشى في أبهى صورة وأفضل نموذج قدر الإمكان بما يطمح إليه أهالي المنطقة للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم وكونه المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة.



وعلى صعيد الخطط المستقبلية للخدمات الاجتماعية، أشار العماوي إلى أنه يتم العمل على تنفيذ الخطة التطويرية التي وضعها مجلس الإدارة للنهوض بمستوى الجمعية، وجار تجهيز ممشى منطقة القصر وتحديثه ليكون مواكبا للنهضة المتقدمة أسوة بالمناطق المجاورة، كما أنه جار العمل على صيانة وتجميل دوارات مدخل منطقة النعيم لجعلها منطقة نموذجية ومتطورة تفعيلا للدور المجتمعي للجمعيات التعاونية في خدمة أهالي المنطقة والمساهمين.



وأكد أن مجلس الإدارة يعمل على قدم وساق لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات التي من شأنها النهوض بالجمعية على جميع المستويات، مبشرا بالمزيد فيما هو قادم.