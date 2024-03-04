عاطف رمضان



أبدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان اهتمامها بملاحظات أثارتها جهات رقابية على مناقصة الحزمة رقم 3 المتعلقة بمواقف الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد لمطار الكويت، إذ طلبت تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم في عضويتها ممثلين عن جامعة الكويت و«الفتوى والتشريع» ووزارة المالية التزاما بمبدأ الشفافية وتطبيق القانون، وحفاظا على المال العام وفق المادة 17 من الدستور للتحقق من إجراءات الترسية، والتأكد من صحتها أو شبهاتها، على أن ترفع تقريرا عاجلا يتضمن الأخطاء في حال وجودها، وأسماء من تسبب بها، تمهيدا لمحاسبة المخالفين.



وأكدت المشعان أن طرح وترسية المناقصات يجب أن يتم الالتزام فيهما بشفافية تامة، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية واللائحية، وتأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تبديها الجهات الرقابية، تحقيقا للمصلحة العامة، وبما يتوافق مع المحافظة على المال العام، وكذلك تنفيذ المشاريع في أوقاتها وبجودتها. ولفتت إلى أنها لن تتوانى في محاسبة كل مخالف تثبت مخالفته، وإلغاء كل إجراء تم اتخاذه يحيد عن القوانين والقرارات المعمول بها.