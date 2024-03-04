أعدم القضاء الإيراني شخصا على خلفية هجوم بمسيرة استهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع بوسط إيران العام الماضي، على ما ذكر الإعلام الرسمي أمس.



وأشار التلفزيون الرسمي في إيران إلى أن هذا الشخص «خطط لتفجير مجمع ورش وزارة الدفاع في أصفهان بتوجيه من ضابط مخابرات في الموساد».



ولم يحدد التلفزيون التاريخ الذي نفذت فيه عملية الإعدام ولا هوية «الإرهابي».



وفي يناير 2023، دمرت دفاعات جوية مسيرة فيما انفجرت اثنتان أخريان في هجوم على منشأة تابعة لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان في وسط البلاد.



وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في الشهر التالي إنها أوقفت «الجهات الفاعلة الرئيسية» الضالعة في الهجوم بالمسيرة.



وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن الهجوم لم يخلف ضحايا وتسبب بأضرار طفيفة في المنشأة.



ولم تقدم السلطات تفاصيل حول الأنشطة في الموقع، لكن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ذكرت أن الضربة استهدفت «مصنعا لإنتاج الذخائر».