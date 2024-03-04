سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - فرحان الشمري

انتهت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية من الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 13 الجاري.

وشيدت الإدارة بالتنسيق مع وزارة الإعلام قاعة أمام المبنى الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مجهزة بكل الخدمات لتسهيل مهام وسائل الإعلام الرسمية والمحلية لمواكبة العرس الديموقراطي الذي تشهده البلاد.

وفي هذا الإطار، أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي، أنه لن يتم السماح للوسائل الإعلامية المرخصة بإجراء استطلاعات الرأي ذات الصلة بالشأن الانتخابي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

وقال السبيعي إن الاستطلاعات يجب أن تتم وفق شروط وضوابط محددة تتمثل في الموضوعية والمهنية وألا تتضمن المحظورات المنصوص عليها قانونا.

وأوضح أن هناك فرقا مختصة بوزارة الإعلام ستكون مخولة بطلب ذكر الجهة التي أجرت الاستطلاع وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالعينة المستطلعة.

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو النسب النهائية الرسمية قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 اليوم

أنهت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 الذي يبدأ اليوم الاثنين ويستمر حتى 13 الجاري. وشيدت إدارة شؤون الانتخابات بالتنسيق مع وزارة الإعلام قاعة أمام المبنى الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مجهزة بكل الخدمات لتسهيل مهام وسائل الإعلام الرسمية والمحلية لمواكبة العرس الديموقراطي الذي تشهده البلاد. وكانت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية قد أعلنت فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 اعتبارا من اليوم الاثنين لمدة عشرة أيام متتالية تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 13 الجاري.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي إن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1677) الصادر امس الأحد.



وعن شروط الترشح، أوضحت الوزارة أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. وأضافت أن الشروط تنص أيضا على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره.



وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، أوضحت أن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.



وذكرت أن طالب الترشيح يدفع مبلغ (50 د.ك) كتأمين في مقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق (كي نت KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.



وبينت الإدارة أن نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين ترفق بطلب الترشيح، ويتسلم المرشح إيصالا يفيد بتقديمه طلب الترشيح، ويتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه ملغى.



وعن كيفية التنازل عن الترشيح، أفادت بأن للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل والذي يصادف الخميس الموافق 28 مارس الجاري.



وقالت إن من يريد ترشيح نفسه من متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم. وبينت إدارة شؤون الانتخابات أن من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.



وأشارت إلى أن من يريد ترشيح نفسه من العسكريين ـ منتسبي القوات المسلحة والشرطة- أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.



من جهته، أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي أنه لن يتم السماح للوسائل الإعلامية المرخصة بإجراء استطلاعات الرأي ذات الصلة بالشأن الانتخابي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.



وقال السبيعي في تصريح إن الاستطلاعات يجب أن تتم وفق شروط وضوابط محددة تتمثل بالموضوعية والمهنية وألا تتضمن المحظورات المنصوص عليها قانونا.



وأوضح أن هناك فرقا مختصة بوزارة الإعلام ستكون مخولة بطلب ذكر الجهة التي أجرت الاستطلاع وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالعينة المستطلعة. وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو النسب النهائية الرسمية قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك. ولفت إلى أنه يمكن الحصول على الترخيص الخاص باستطلاعات الرأي عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق.