أقامت الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون الماراثون الرياضي الأول لأبناء متلازمة الداون تحت عنوان «دربنا واحد» لتسليط الضوء على أهمية الرياضة في حياة أبناء متلازمة الداون وسط مشاركة العديد من فئات المجتمع.



وأكدت نائب رئيس الجمعية ازدهار الكندري لـ «كونا» على ضرورة إقامة الأنشطة الرياضة بمختلف أنواعها لأبناء متلازمة داون لتسليط الضوء عليهم وعلى أهمية الرياضة في حياتهم ودورها في تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.



وقالت الكندري إن الهدف الرئيسي من إقامة تلك الفعاليات الرياضية لأبناء متلازمة الداون هو حثهم على الحركة بشكل مستمر وتقديم الدعم المعنوي لهم، مبينة أن الأهم هو كسر الحاجز مع المجتمع ودمجهم به قدر المستطاع، إذ إن ممارسة الرياضة له منافع كبيرة لهم بشكل خاص.



من جهتها، قالت أمين سر الجمعية مريم الكندري، في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن الجمعية تقوم خلال هذا الأسبوع من كل عام بعمل أنشطة منوعة لأبناء متلازمة الداون وإشراكهم مع المجتمع قدر الامكان، كما تهدف إلى حث وسائل الإعلام على نقل صورة إيجابية عن أبناء هذه الفئة.



وأضافت أن تميز أبناء متلازمة الداون لا يقتصر على الرياضة والترفيه فقط، بل اثبتوا جدارتهم وقدرتهم على التنافس في الكثير من المجالات والمسابقات المحلية والدولية، معربة عن الأمل بمشاركة الجميع لدعمهم.