

يحيى حميدان



قال رئيس نادي الكويت خالد الغانم إن الفوز على العربي 2-1، في ختام مباريات الجولة الـ 17، ليس حاسما حيث لا يزال الطريق طويلا في المنافسة على لقب الدوري في ظل تبقي 11 مباراة لكل فريق. وأضاف الغانم عقب المباراة: «مواجهة الأخضر والحصول على النقاط الـ 3 حالها كحال أي مباراة أخرى علينا التركيز خلالها لأن بطل الدوري هو من يحصد أكبر قدر ممكن من النقاط، وعلينا التركيز على المواجهة المقبلة أمام النصر والتي تعد أصعب بالنسبة لنا مع الاحترام للعربي صاحب التاريخ الكبير». وطالب الغانم القائمين على منتخبنا الوطني بضرورة ضم كل من حارس المرمى سعود الحوشان والمهاجم يوسف ناصر لـ «الأزرق» خلال فترة التوقف الدولي في الشهر الجاري، وذلك بسبب تقديمهما مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.