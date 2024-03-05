استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح أمس، وفدا اقتصاديا يابانيا برئاسة المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني لدول الشرق الأوسط تاكاشي اوموتي، وبحضور سفير اليابان لدى الكويت ياسوناري مورينو.



كما حضر اللقاء عدد من ممثلي الجهات الحكومية الكويتية ذات العلاقة وهي وزارة الخارجية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومؤسسة البترول الكويتية، ووزارة الاشغال العامة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب الأعمال المهتمين من الشركات الكويتية.



وقد رحبت الغرفة في بداية اللقاء بالضيوف، مشيدة بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الكويت واليابان، حيث أكدت على أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتنمية التعاون التجاري من خلال استقطاب المشروعات الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والياباني.



وأشارت «الغرفة» إلى أن اليابان تعد من أهم الشركاء التجاريين للكويت، بحجم تبادل تجاري 1.8 مليار دولار خلال العام 2022، باستثناء منتجات النفط ومشتقاته، وقد أكدت الغرفة أنها على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.



من جانبه، أعرب أوموتي عن شكره للغرفة على حسن تنظيم اللقاء، مؤكدا أن عدد الحضور يعكس الاهتمام الذي يوليه قطاع الأعمال الكويتي لفتح آفاق اقتصادية جديدة مع نظيره الياباني، خاصة أن اليابان لها اهتمامات كبيرة في المشروعات التنموية في الكويت باعتبارها شريكا تجاريا رئيسيا، وقد أعرب عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء بتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إنشاء شراكات تجارية كويتية - يابانية.



كما قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بتقديم ورقة عمل حول الاقتصاد الكويتي، وبعد ذلك قامت إدارة النافذة الموحدة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتقديم نبذة حول قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والامتيازات التي يوفرها للمستثمر الأجنبي.