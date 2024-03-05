بداح العنزي



بعد تقدم عضو المجلس البلدي فهيد المويزري اوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 أمس ستكون هناك انتخابات تكميلية عن الدائرة السادسة التي تضم مناطق: خيطان الجديدة، وابرق خيطان والفردوس والفروانية، وذلك حسب نص المادة 13 من قانون «البلدية» 2016/٣٣ والتي تشير الى انه يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية وعلى المجلس اعلان ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد.



ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.