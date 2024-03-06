عقدت المنظمة العربية للطيران المدني اجتماعا بمشاركة الكويت لدراسة عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي التي وقعت عليها المنظمة، وذلك لبحث امكانية تنفيذها او تعديلها بما يتماشى مع متغيرات صناعة النقل الجوي العالمية.



وقال مدير إدارة النقل الجوي بالادارة العامة للطيران المدني الكويتية عبدالله الراجحي لـ (كونا) إن هذا «الاجتماع المنبثق من قرار لجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني يأتي تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة الذي اقر مراجعة جدوى كافة الاتفاقيات الموقعة من قبل المنظمة وعوائق تنفيذها مع وضع كافة التوصيات التي تساهم في تنفيذها او تعديلها بما يتواكب مع تطورات صناعة النقل الجوي العالمية».



وأضاف الراجحي ان الاجتماع «قطع شوطا كبيرا نحو تحديد كافة الاتفاقيات ومدى جدواها ووضع العوائق التي تواجه تنفيذ البعض الآخر من الاتفاقيات للعمل على تلافيها ودخولها مرحلة التنفيذ»، مشيرا إلى أن «اغلب هذه الاتفاقيات وقعت اثناء بداية انشاء المنظمة العربية مثل اتفاقية حريات النقل الجوي واتفاقية التفاوض الجماعي وغيرها من الاتفاقيات التي تحتاج إلى تعديل لتتواكب مع الاتفاقيات العالمية واتفاقيات النقل الجوي الموقعة بين الدول العربية بشكل ثنائي».



وذكر ان الاجتماع سيعرض ايضا «كافة الاتفاقيات الاخرى للنقاش مثل اتفاقية فتح الاجواء بين الدول العربية والتي تسمى اتفاقية دمشق والتي سيكون لها النصيب الأكبر من النقاش نظرا لصعوبة تطبيقها او لعدم فاعليه بعض موادها مع السياسات العامة لبعض الدول العربية إضافة إلى العمل على وضع كافة التوصيات بما يتناسب مع فحوى هذه الاتفاقية وواقعية تطبيقها في المستقبل».



ويستمر الاجتماع الذي يقام بالعاصمة المغربية (الرباط) على مدار يومين ويشارك به مجموعة من ممثلي الدول الأعضاء من بينها الكويت.