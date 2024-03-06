عقدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار جمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة د.فاطمة الثلاب وحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة الشؤون وشؤون الأسرة ومكتب المحاسبة وأعضاء الجمعية العمومية.



وجرى خلال الاجتماع اعتماد التقريرين المالي والإداري ومناقشة سبل تطوير العمل في الجمعية.



واستعرضت الثلاب خطط الجمعية وما تم انجاز خلال السنة الماضية، فضلا عن الخطط والبرامج التي تستعد الجمعية لتنفيذها.



وقدمت الثلاب شرحا مفصلا عما تضمنته التقارير قبل اعتمادها بالإجماع، مؤكدة الحرص على تطوير العمل وتقديم المزيد من المشاريع التي تصب في صالح المخترعين والمبتكرين الكويتيين.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم المخترعين والمبتكرين الكويتيين والكفاءات الكويتية.