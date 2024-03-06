

توجت اللاعبة تاليا عامر البدر بالمركز الأول والميدالية الذهبية عن فئة (C-2027) في البطولة الدولية المفتوحة للجمباز التي أقيمت في العاصمة الأذرية (باكو).

وشهدت بطولة الجمباز الدولية في أذربيجان مشاركة أكثر من 40 لاعبا ولاعبة من دول آسيا وأوروبا، لكن تاليا حصدت المركز الأول عن جدارة واستحقاق بعد منافسات قوية في فئتها، وبوجود العديد من المواهب الواعدة.

وقد بدأت تاليا البدر بممارسة رياضة الجمباز الإيقاعي في سنوات عمرها الأولى، تحت إشراف العديد من المدربين العالميين، وبعد عمل متواصل لسنوات متصلة أخذت تاليا تجني ثمار سنوات التدريب الشاقة، لتبدأ بحصد الألقاب العالمية، وترفع علم بلادها عاليا في البطولات الدولية.