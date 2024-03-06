

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن أول تشغيل تجاري لخدمة 5G RedCap FWA للوصول اللاسلكي الثابت (FWA) في الشرق الأوسط، وذلك خلال الدورة الثانية من منتدى نادي ELITE FWA، المقام على هامش مؤتمر MWC 2024.



وفي بيان لها، كشفت stc عن أن الخدمة الجديدة ستعزز جودة وسرعة خدمات نقل البيانات والاتصال بالإنترنت التي نقدمها إلى عملائها من الأفراد والشركات على حد سواء. ولفتت إلى أن الخدمة تمثل بداية عصر جديد في خدمات نقل البيانات والاتصال بالإنترنت، حيث توفر للمستخدمين اتصالا متواصلا ومتميزا.



وتتميز هذه الخدمة بقدرتها على توفير سرعات اتصال ثابتة وموثوقة مع ضمان تكلفة أقل وبجدوى اقتصادية أكبر. تم تحقيق هذا الابتكار من خلال تصميم أجهزة اتصال محسنة، وبحيث تشمل عمر بطارية أطول، وباستهلاك طاقة مخفض، وكفاءة اتصال محسنة بالشبكة بالمقارنة بأجهزة الراوتر التقليدية للجيل الخامس (5G CPE)، مما يجعل تكنولوجيا الجيل الخامس ذات خدمات متاحة بجودة عالية وبتكاليف أقل بكثير.



ولن تعزز تقنية 5G RedCap FWA خدمة تجربة العملاء فحسب، بل ستقلل أيضا من الحواجز أمام تسريع انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، مشجعة بذلك انتقال العملاء من خدمات الجيل الرابع إلى خدمات الجيل الخامس.



من جهته، صرح م.عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: إن إطلاق خدمة 5G RedCap FWA يمثل فصلا جديدا ومبتكرا في مجال توفير خدمات الاتصال بالإنترنت في الشرق الأوسط. ويعكس دورنا الريادي في تمكين التحول الرقمي في المنطقة، ونؤكد التزامنا الدائم بتقديم أكثر الحلول المبتكرة لتثري حياة وتجربة عملائنا.



المزايا الرئيسية لخدمة5G RedCap FWA



٭ اتصال عالي السرعة: توفر الخدمة سرعات إنترنت عالية وثابتة، وذلك لتلبية الاحتياجات الرقمية لنمط الحياة اليومي للعملاء.

٭ موثوقية لا مثيل لها: يضمن اتصالا بالإنترنت في المنزل بشكل ثابت وموثوق به، بحيث يوفر استخداما متواصلا للخدمات عبر الإنترنت.

٭ الريادة في الابتكار: تظهر التزام شركة stc بقيادة الابتكار في المنطقة، وتقديم أحدث الابتكارات التقنية لعملائها.