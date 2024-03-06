

ياسر العيلة



«سقف الوالد» عمل كوميدي سعودي يحمل توقيع المخرج المبدع عبدالله العراك، مخرج فيلم «سطار» الذي حقق نجاحا منقطع النظير في شباك التذاكر بالمملكة، والعمل يتم تصويره حاليا للعرض خلال شهر رمضان عبر منصة «يانغو بلاي»، وهو أول تطبيق «سوبر آب» يجمع بين محتوى الفيديو حسب الطلب والمحتوى الموسيقي والألعاب. والعمل من إخراج المتميز مالك صباح وعبدالله العراك، تأليف عبدالله الشعداني، بطولة النجوم: خالد عبدالعزيز، خيرية أبو لبن، عبدالعزيز المبدل، راشد المدهش، عبدالله الشعداني، فتون الجارالله، نجلاء عبدالله، وآخرون، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: سلطان الفرج وبدر الشعيبي والفنانة الكبيرة وجنات الرهبيني وطارق الحربي وزياد العمري وعبدالعزير السكيرين وغيرهم.



تدور أحداث المسلسل حول أب متسلط يفرض على أبنائه شرط الإقامة تحت سقف منزله في حال أرادوا الزواج بما فيهم ابنته حيث يتسبب هذا القرار في انعدام الخصوصية بالمنزل، لتشهد كل حلقة زخما من الحكايا الدرامية والكوميديا السوداء الناجمة عن الصراعات العائلية التي لا تنتهي والمواقف الطريفة المليئة بالمفارقات المضحكة.



جدير بالذكر أن «يانغو بلاي» يعد أول تطبيق سوبر ترفيهي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لا يقدم فقط ترفيها، بل يقدم تجربة ثقافية غنية تعبر عن روح العصر وتحتفي بالتنوع والغنى الذي تتمتع به الثقافة العربية، ومع استمراره في تقديم محتوى حصري ومبتكر، يظل «يانغو بلاي» مصدر إلهام للمبدعين والمشاهدين على حد سواء، ويعد بموسم رمضاني لا ينسى.