تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي، تم تدشين وحدة العلاج بـ «الأكسجين المضغوط» ضمن وحدة «جراحة الأوعية الدموية» في مستشفى مبارك.



وتعقد جلسات من العلاج بالأكسجين تحت ضغط ملائم لتحقيق نتائج علاجية مرجوة عبر زيادة تركيز الأكسجين الذي يستنشق حتى يصل للأنسجة التي تعاني من نقص تروية.



وتم توفير جهاز للرجال وآخر للنساء، سعة كل منهما 8 أشخاص.



‏ومن أبرز الحالات التي تتم معالجتها:



‏٭ حالات القدم السكري.



٭ الجروح المعقدة التي تحتاج إلى عناية كبيرة.



ويتم تقييم الحالات مبدئيا عبر عيادة «جراحة الأوعية الدموية» وعيادة «القدم السكري» في المستشفى.