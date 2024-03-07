تطلق وزارة الصحة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للكلى تحت شعار «صحة الكلى للجميع - سبيل الوصول العادل إلى الرعاية والممارسة العلاجية المثالية» في جميع مستشفيات الكويت العامة بهدف رفع الوعي المجتمعي حول أمراض الكلى وسبل الوقاية منها.



وقال رئيس وحدة الكلى في مستشفى الأميري ورئيس الرابطة الكويتية لأمراض الكلى د.أنس اليوسف إن الاحتفالية ستقام بمشاركة أطباء الكلى وأخصائيي التغذية والصيدلة والهيئة التمريضية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.



وأضاف أنه ستقام يوم الجمعة احتفالية بهذه المناسبة في مجمع الأفنيوز (المرحلة الثانية) من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء تشمل جناحا توعويا يضم نخبة من أطباء الكلى وأخصائيي التغذية والصيدلة للرد على استفسارات الجمهور وتوفير مواد علمية تثقيفية.



وأوضح أنه سيتم يوم السبت عقد لقاء علمي خاص لأطباء الكلى يتضمن محاضرات طبية يلقيها بروفيسور زائر من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية لمناقشة آخر المستجدات والعلاجات لأمراض الكلى.



وبين أن عدد مرضى غسيل الكلى في الكويت يبلغ 2500 مريض «بزيادة طفيفة عن العام الماضي» ويتلقى 88% منهم غسيل الكلى عن طريق الدم، مضيفا أن الكويت سجلت رقما قياسيا بعمليات زراعة الكلى العام الماضي بلغ 140 حالة تمت جميعها في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء.



ولفت إلى أن الاحصائيات العالمية تشير إلى أن هناك أكثر من 850 مليون مريض كلى حول العالم، موضحة أن مرض قصور الكلى المزمن يعد أحد أكثر الأمراض شيوعا إذ تتراوح نسبة المصابين به ما بين 10 و15%، مضيفا أنه من الأمراض الصامتة بلا أي أعراض في مراحله الأولى، لذا يتطلب فحوصات مخبرية.



وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود لزيادة الوعي حول أهمية الفحص والتشخيص المبكر للحد من حدوث الفشل الكلوي وتقليل عوامل الخطورة، وذلك عن طريق المحافظة على مستوى السكر في الدم والسيطرة على ضغط الدم والمحافظة على وزن مثالي مع الحرص على ممارسة الرياضة والالتزام بنظام غذائي صحي، مؤكدا أهمية عمل الفحوصات الدورية.