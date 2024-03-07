كشف وفد الكويت في العاصمة اليابانية طوكيو عن التصميم المعماري ومحتوى جناح الكويت في النسخة المقبلة من إكسبو العالم الذي تستضيفه مدينة أوساكا اليابانية عام 2025 بحضور عدد من الشخصيات السياسية الإعلامية والاجتماعية ورجال الأعمال والمؤسسات الشريكة.



وقال سفيرنا لدى اليابان سامي الزمانان، في كلمة خلال حفل الإعلان عن تصميم جناح دولة الكويت في معرض إكسبو أوساكا كانساي 2025 والمؤتمر الصحافي الهادف للتعريف بالجناح لوسائل الإعلام اليابانية والدولية، ان الكويت شاركت عام 1970 في إكسبو أوساكا كانساي وها هي تشارك بعد 55 عاما في المعرض لعام 2025 لتؤكد استمرار مسيرة الصداقة بين دولة الكويت واليابان في شتى المجالات.



وأضاف السفير الزمانان أن «جهودنا تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية انطلاقا من حرص قيادتنا الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح».



وذكر أن العلاقات بين الكويت واليابان قديمة حيث إن اليابان من أوائل الدول التي أقامت الكويت معها علاقات ديبلوماسية واقتصادية مبينا أن الكويت سارعت لتؤكد مشاركتها في إكسبو «أوساكا 2025» التزاما منها بالمساهمة في جعل هذا الحدث العالمي نجاحا باهرا من أجل ابراز افضل السبل للاستثمار في الإنسان الذي يشكل أساس مستقبل العالم.



وأكد أن المعرض يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الإرث الاجتماعي والجوانب الثقافية الكويتية، معربا عن «الثقة الكبيرة بأن صدى مشاركتنا الفريدة والنوعية سيظل في ذاكرة كل زائر لجناح دولة الكويت».



وقال السفير الزمانان «أود ان استثمر هذه المناسبة للتأكيد لأصدقائنا في اليابان على أننا سنبذل قصارى جهودنا لمواصلة تعزيز علاقاتنا التعاونية المتعددة المستويات والتي تشمل مجالات واسعة من الطاقة إلى الاقتصاد والصناعة والتجارة وصولا إلى الثقافة والتعليم والعلوم».



من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بوزارة الإعلام المفوض العام لدولة الكويت في اكسبو «اوساكا 2025» سالم الوطيان في كلمته «اننا سنشيد على أرض المحبة اليابانية صرحا لمجتمع المستقبل مفتوحا على آفاق تمكين الحياة واستدامتها وفق قيم وركائز شكلت على مدى العصور دعائم وجودنا واستمرارنا»، لافتا إلى ان جناح دولة الكويت في إكسبو أوساكا سيمد جسور التعارف والتعاضد بين دولة الكويت واليابان وكل دول العالم.



وأضاف الوطيان أن «مفهومنا الحضاري لمعنى التعارف ورسالته يقوم على التقارب والتنوع والتعايش بين الحضارات والثقافات وهذه قناعة كويتية نعيشها منذ وجودنا فبلادي تحتضن مقيمين من اكثر من 90 جنسية وتتناغم فيها القوميات بكل اللغات وتتعايش كل الأديان بسلام ووئام».



وأوضح «نكشف اليوم عن جناح دولة الكويت في اكسبو اوساكا الذي اخترنا ان يكون تحت العنوان الفرعي «تمكين الحياة» ونرفع شعار «منارة المستقبل» التي تعبر عن الرؤية الكويتية على أرض اليابان الصديقة متطلعين إلى استكمال كل ما بدأناه ليحتضن الزوار في سنة 2025 سعيا لتعزيز الروابط الوثيقة بين الشعبين الكويتي والياباني وكذلك شعوب المعمورة».



من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في كلمة مماثله إن فكرة الجناح ترتكز على التعريف بتاريخ وثقافة وتراث الشعب الكويتي وطموحاته عبر رؤية «كويت جديدة 2035» في بناء رأسمال بشري إبداعي.



وأشار إلى أن ما يتوقعه الزائر للجناح هو التعرف على قصص النجاح للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال من رواد الأعمال والأبطال الرياضيين والموهوبين والمتطوعين في الأعمال الإنسانية والإغاثية حيث لا يخلو تواجد الكويت الإنساني في أي كارثة إنسانية كونها مركز العمل الإنساني.



وتم خلال الحفل رفع الستار عن نموذج مصغر للجناح حيث اطلع الزوار على تفاصيل التصميم ثم شارك الوفد الحكومي الكويتي الزائر وممثلون عن شركة «نوزلي» المنفذة للمشروع في ندوة لتعريف الجمهور بتفاصيل الجناح والمشاركة الكويتية في هذا الحدث العالمي المهم.



واستلهم تصميم الجناح من المشهد المعماري المميز للكويت وأساليب البناء التقليدية التي تظهر في مختلف أركان المبنى حيث تأتي المساحات المفتوحة والطراز المعماري الفريد الذي يأخذ شكل جناحي طائر في مقدمة المبنى.



ويأتي تصميم الجناح بحيث يرى الزوار لدى دخولهم عرضا تمهيديا ملهما يقدم إضاءات على كنوز الكويت المكنونة من خلال لؤلؤة عملاقة ثم يدخل الزوار إلى قاعة تحاكي الأجواء الصحراوية وتسرد تاريخ التبادل التجاري للكويت.



وأما القاعة الثالثة فتتمحور حول أهل الكويت وشعبها إذ تضم جدارا تفاعليا كبيرا يظهر فسيفساء المجتمع الكويتي ويبرز شخصيات ملهمة ومشاريع شكلت علامة فارقة في تاريخ البلاد.



وفي قاعة العرض الأساسي يرسم الزوار بأنفسهم معالم المستقبل عبر إسقاط مثير على قبة الجناح من خلال إرسال أمنياتهم وأحلامهم للغد المشرق