عاطف رمضان



أنهت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان أزمة تلوث الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية في المنطقة الجنوبية في البلاد عن طريق افتتاح محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة ضخ صباح الأحمد السكنية، ويأتي ذلك في إطار العمل على إنهاء مشكلة ما تعاني منه منطقة صباح الأحمد السكنية من تلوث صحي.



وجاءت متابعة الوزيرة المشعان لإنهاء المشكلة بتوجيهات القيادة السياسية وحرص العاملين في الوزارة لأنها أزمة تكدس مياه الصرف الصحي والبحيرات في مدينة صباح الأحمد السكنية.



ويأتي مشروع توسعة محطة أم الهيمان بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركات عالمية رائدة في مجال الصرف الصحي، وذلك لأهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية في البلاد.



ويكمن ذلك عن طريق توفير مياه معالجة وفق المعايير البيئية العالمية للاستفادة منها في أغراض استخراج البترول والأغراض الزراعية وزيادة الغطاء الاخضر في الدولة.