حنان عبد المعبود



نظّمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) ماراثونا رياضيا بعنوان (صحتك أولا.. خطواتك وقاية) في ساحة ستاد جابر الأحمد ضمن فعاليات حملة مكافحة سرطان القولون ومشاركة إدارات في وزارتي الصحة والداخلية والهيئة العامة للرياضة وجمعية صندوق اعانة المرضى. وقال رئيس مجلس إدارة (كان) د.خالد الصالح في تصريح صحافي خلال الماراثون «إننا نعمل بالتعاون مع أكاديمية متخصصة على غرس المفاهيم الرياضية في نفوس المواطنين والمقيمين وأهميتها في تقوية المناعة ومحاربة الأمراض المزمنة وفي مقدمتها الأمراض السرطانية». وأكد الصالح أهمية دور الرياضية في تحسين نوعية حياة الإنسان كونها تساعد في تقوية عضلات الجسم وتحسين مظهره ونشاط الدورة الدموية وعملية الأيض علاوة على فتح الشهية وتناول الأطعمة الصحية والقضاء على الدهون المتراكمة والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة وتأخير أعراض الشيخوخة.



وأوضح أن الإصابة بسرطان القولون حلت في المرتبة الأولى في الكويت بالنسبة للرجال والثاني لدى النساء بين أمراض السرطان طبقا لآخر الإحصاءات، مشيرا إلى إصابة 89 كويتيا كل عام بسرطان القولون و78 كويتية منبها إلى أنها أرقام كبيرة تحتاج إلى التوعية للوقاية من هذا المرض.



من جانبه، قال مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة د.حمود الزعبي في تصريح مماثل ان مشاركة الإدارة مع (كان) تنطلق من الشراكة المجتمعية والتأكيد عليها في مكافحة الأمراض المزمنة، إذ إن التصدي للأمراض المزمنة يستلزم العمل على التوعية بعوامل الاختطار مثل الخمول البدني والتغذية غير الصحية والتدخين وغيرها.



وأضاف الزعبي أنه من منطلق مكافحة السرطان كان هذا النشاط الرياضي لدعم الرياضة والتأكيد على دورها في الوقاية من الأمراض المزمنة وأهمها السرطان الذي يأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية.