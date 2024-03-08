أعلنت البلدية أمس عن إطلاق خدمة تواصل جديدة مع الجمهور وإخطارهم إلكترونيا بالإنذار أو المخالفة عبر إشعارات تصل إلى صاحب العلاقة عن طريق برنامج «سهل» الإلكتروني.



وأكدت البلدية في بيان لها أنه بناء على توجيهات مباشرة من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان أطلقت هذه الخدمة تسهيلا وتيسيرا على المواطنين والمقيمين لإطلاعهم بشكل مباشر على الإجراءات المتخذة في حالة توجيه الإنذار بشأن مخالفات البلدية تجنبا للمساءلة القانونية وما يترتب على عدم التجاوب مع الإنذار أو المخالفة من غرامات مالية، كذلك لإتاحة الفرصة لإتمام عملية أمر الصلح تفاديا لإصدار أحكام قضائية بحق المخالف، في حال تحرير محضر مخالفة من قبل مفتشي البلدية.



وأشارت البلدية إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التوجه الحكومي لتطوير الخدمات وكذلك الاستفادة من برنامج «سهل» وأدوات التواصل المتوافرة ضمن الخدمات الإلكترونية للحكومة.