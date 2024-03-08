

استقبل رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون مساء أمس الاول في ديوانه بمنطقة الخالدية أهالي وأبناء الدائرة الثالثة.

وتبادل الحاضرون التحايا والترحيب والمباركة بقرب قدوم شهر رمضان المبارك والذي تحل فيه البركة ويتواصل خلاله الشعب الكويتي مع بعضه البعض، كما هي عادته التي جبل عليها.

وتناول الحديث مستجدات الساحة السياسية لاسيما الانتخابات البرلمانية والعرس الديموقراطي الذي تشهده الكويت هذه الايام في أجواء تسودها الحرية والديموقراطية. وتوجه الرئيس السعدون بالشكر الجزيل لأهالي الدائرة ورواد ديوانه على تجشمهم العناء وحضورهم حفل الاستقبال.