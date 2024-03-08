

تؤكد شركة الملا أوتوموبيلز الموزع الحصري لـ «مرسيدس - بنز» في الكويت دعمها لـ«مرسيدس - بنز»، وذلك من خلال بناء مرفق أيقوني على مستوى العالم ليتناسب مع رفاهية «مرسيدس - بنز»، ويأتي ذلك في إطار إعادة تصميم معرضها الرئيسي الجديد، والذي يتميز بوجود مركز أداء «AMG»، بإمكانيات عرض تصل إلى 14 نموذجا من مجموعة AMG بالكامل، بالإضافة إلى استوديو للتخصيص.



ويقع المعرض في منطقة الري على طريق الدائري الرابع، ويمتد على مساحة تزيد قليلا على 17 ألف متر مربع، ويمثل أحد أكبر معارض «مرسيدس - بنز» الرئيسية في المنطقة، مع أكثر من أربعة طوابق تعرض أكثر من 50 نموذجا جديدا من «مرسيدس - بنز».



ومنذ تأسيسها، كانت مرسيدس-AMG تترادف مع الهندسة الدقيقة والأداء الفريد، وتاريخ سباق غني يعود إلى الستينيات. تأسست في أفالترباخ، ألمانيا، على يد المهندسين هانس فيرنر أوفريخت وإرهارد ميلشر، واسم «AMG» هو اختصار لأسماء الثلاثة. بدأت كشركة مستقلة متخصصة في التفوق الهندسي والابتكار في الأداء، فضلا عن تحسين مرسيدس-بنز سباقات السيارات، وتطورت بسرعة إلى علامة تجارية أيقونية يحتفى بها لسياراتها الرياضية عالية الأداء.



انضمام رسمي إلى مرسيدس-بنز



وفي عام 1999 أصبحت مرسيدس-AMG فرعا رسميا لمرسيدس-بنز، ما يؤكد موقعها كذراع أداء الشركة المشهورة. وأسفرت هذه الشراكة عن مجموعة من السيارات الديناميكية التي تمزج بسلاسة بين الرفاهية والأداء العالي.



ويظهر التزام مرسيدس-AMG بدفع حدود الابتكار السيارات في تقدماتها، بما في ذلك مفهوم «رجل واحد، محرك واحد»، حيث يتم صنع كل محرك بعناية فائقة من قبل فني واحد.



وتمتد جذور مرسيدس-AMG في سباقات السيارات بعمق، مع تاريخ بني على انتصارات في حلبات السباق حول العالم، من السيارة الأسطورية 300 SEL 6.8 AMG - الملقبة بـ «الخنزير الأحمر» - التي انتصرت في سباق 24 ساعة في سبا عام 1971 إلى الهيمنة في بطولة DTM الألمانية للسيارات السياحية أثبتت AMG دوما قوتها على المضمار.



ويتسم تاريخ مرسيدس-AMG بالانتصارات المتعددة على المضمار، وتتوج ذلك بالنجاح في فورمولا 1 مع فريق مرسيدس-AMG بتروناس في وقت لاحق. تتجاوز هذه الروح الفائزة حدود سباقات السيارات وتتجسد في كل سيارة AMG، من فئة A الرشيقة إلى سلسلة GT القوية.



واليوم تقف مرسيدس-AMG كرمز للتميز في صنع السيارات، دمج الرفاهية والأداء بطريقة تستمر في جذب عشاق السيارات حول العالم. مع استمرار تطور تاريخ AMG، يعد المستقبل بمزيد من الابتكارات المثيرة من هذه العلامة المتميزة.



السيارات الأيقونية



أهدت مرسيدس-AMG عالم السيارات مجموعة من السيارات الأيقونية التي تمزج بسلاسة بين الرفاهية وقدرات الأداء العالية. سلسلة AMG GT، بتصميمها اللافت ومحركاتها الفعالة، تمثل قمة حرفية AMG. C63 AMG، المفضلة التي لا تفارقنا، تجمع بين الجدوى اليومية ومحرك V8 القوي، مما يقدم تجربة قيادة مثيرة. ولكي لا تظل في الظل، تظهر A 45 AMG أن الأداء ليس مقتصرا على المنصات الكبيرة، حيث تجلب إثارة AMG إلى فئات السيارات الصغيرة. كل سيارة تشهد على التزام العلامة بتقديم ديناميات القيادة الفريدة دون التنازل عن الأناقة.



الابتكار والتطور



وكفرع تابع لمرسيدس-بنز منذ عام 1999، تستمر AMG في التطور، مقدمة ابتكارات رائدة تعيد تعريف المشهد السيارات. فلسفة «رجل واحد، محرك واحد» تضمن أن يكون كل محرك AMG تحفة مصنوعة يدويا، تعكس التفاني والدقة المبذولة في كل سيارة. ومع التقدم في التكنولوجيا والديناميكا الهوائية والأداء المستدام، تظل مرسيدس-AMG رائدة في سعيها نحو التميز بقطاع السيارات.



تأثير عالمي



ويتجاوز تأثير مرسيدس-AMG أصولها الألمانية، حيث يجذب العشاق ويحدد المعايير على مستوى العالم. يقاس تأثيرها العالمي ليس فقط في أرقام المبيعات، لكن أيضا في الولاء الراسخ لمجتمع عاشق لا يتزعزع. من الطرق السريعة في ألمانيا إلى الطرق ذات المناظر الخلابة في كاليفورنيا، تجذب سيارات AMG الانتباه وتحظى بالاحترام، مجسدة الاندماج المثالي بين الرفاهية والأدرينالين. وفيما تنظر مرسيدس-AMG إلى المستقبل، يعد المستقبل بمزيد من الابتكارات المثيرة. ومع التفاني في الاستدامة والتنقل الكهربائي والتصميم المتطور، تكون العلامة جاهزة للاستمرار في تشكيل مستقبل قيادة الأداء. تتكشف قصة مرسيدس-AMG مع كل إصدار جديد، داعية العشاق للانضمام إلى تراث دقة وقوة وتجارب قيادة لا مثيل لها.