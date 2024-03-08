

يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في صالتي نادي الكويت ومركز شباب جليب الشيوخ، استعدادا لنهائيات كأس آسيا، والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 28 ابريل المقبل في مملكة تايلند، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.

واختار مدرب «أزرق الصالات»، الإيراني محمد ناظم الشريعة، 18 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني، على أن تستمر التدريبات حتى موعد المغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة الدمام بالسعودية في الفترة من 21 حتى 30 الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام «الأخضر».

بينما يواجه ميانمار في 6 أبريل في بانكوك ويلتقي بعدها في 8 من الشهر نفسه مع تايلند وفي 10 من الشهر ذاته سيلعب مع الصين بينما يلتقي كوريا الجنوبية في 13 أبريل وفي بانكوك أيضاً.

ومن المقرر أن يعود وفد المنتخب في الأول من أبريل المقبل، قبل أن يغادر في اليوم التالي إلى تايلند لإقامة معسكر قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا، تتخلله 4 مباريات ودية هناك.