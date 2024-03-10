3 أقسام جديدة لطب الأسنان في مراكز الرعاية الأولية ومركز متكامل لأسنان الأطفال في الجهراء

تمديد ساعات العمل في مركز المطلاع الصحي بضاحية N11 لتصبح 24 ساعة بدءاً من اليوم



أعلن مدير مركز التواصل الصحي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، عن تحقيق نحو 9 إنجازات صحية من أصل 24 إنجازا خلال الـ 30 يوما الأولى من خطة الـ 100 يوم من برنامج عمل الحكومة.



جاء ذلك عبر رسالة التواصل الصحي التي بثتها الحسابات الرسمية لوزارة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أورد فيها بعض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية ضمن خطة إنجازات الـ 100 يوم، والتي تحظى بمتابعة دقيقة ومباشرة من وزير الصحة د.أحمد العوضي.



وفيما يتعلق بخدمات طب الأسنان، أوضح السند تدشين الوزارة لخدمات طب الأسنان للأطفال في مركز الجهراء التخصصي لعلاج أسنان الأطفال كأول مركز من نوعه في الكويت، حيث يقدم الخدمات العلاجية للشريحة العمرية لما دون 16 عاما، مؤكدا افتتاح أقسام لطب الأسنان في مركز الوفرة السكني الصحي ومركز بوفطيرة السكني وقسم آخر لخدمات طب الأسنان في مركز علي ثنيان الغانم بالعبدلي.



وبشأن مشروع أو مبادرة «سهولة الوصول للخدمات الصحية المتكاملة» والتي تضمنتها خطة الـ 100 يوم، لفت د.السند إلى تدشين وزارة الصحة لـ 79 سيارة إسعاف عناية متقدمة ودخولها للخدمة تحقيقا لأعلى مستويات السلامة والجودة في الاستجابة للحالات الطارئة وتدشين العمل في مركز صحة ميناء الزور البحري، وهو أحد 5 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة في منافذ البلاد البحرية، إضافة إلى المراكز الصحية في المنافذ البرية، والمراكز الصحية في المباني المختلفة لمطار الكويت الدولي.



أما في مجال الرعاية الصحية الأولية أو المستوصفات وما تم تحقيقه من إنجازات، فقد أكد تشغيل مركز المطلاع الصحي في ضاحية N11 وتمديد ساعات العمل فيه، حيث كان يعمل حتى الساعة 2 ظهرا، ثم تمديد العمل حتى 9 مساء، مضيفا أنه وبدءا من اليوم الجمعة سيعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، كما جرى تشغيل مركز علي ثنيان الغانم الصحي بالعبدلي، وتمديد ساعات العمل في مركز أبوفطيرة الصحي حتى 9 مساء، وافتتاح عيادات تخصصية في مركز غرب عبدالله المبارك الصحي التخصصي، مثل عيادة السكر، وعيادة الأمراض المزمنة غير المعدية، وعيادة الطفل السليم، وجار التوسع في فتح عيادات تخصصية أخرى في المركز ذاته وغيره من المراكز.



وفي إطار حوكمة خدمات التأمين الصحي «عافية»، بين د. السند أنه تم توزيع أكثر من 25993 بطاقة، أي بنسبة 67% من المستحقين، كما تم تفعيل استخدام البطاقات لجميع الفئات منذ الأول من شهر مارس الجاري.



أما في مجال استلام وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، فأكد أن عملية استلام مشروع مستشفى العدان الجديد مستمرة وعلى مراحل ووفق الجدول الزمني المعد لذلك، ومازالت هناك إنجازات صحية يستحقها المواطن مستمرة، والعمل عليها قائم من جميع القطاعات والإدارات في وزارة الصحة، موجها لجميع منتسبيها الشكر والتقدير.