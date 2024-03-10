

بشرى شعبان



أثنى وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز ساري على شركة زين للاتصالات على جهودهم المثمرة لدعمهم السنوي لأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية والتي من أبرزها: مشروع الماجلة الرمضانية للأسر المعسرة من أبناء الحضانة العائلية بالتبرع بنحو 150 سلة غذائية لسد احتياجاتهم قبل شهر رمضان المبارك والتي تشرف عليها إدارة التوعية والإرشاد جاء ذلك على هامش استقباله مدير إدارة العلاقات العامة بشركة زين للاتصالات حمد المصيبيح.



من جهته، قال مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان إن من المبادرات التي تسعى إليها الإدارة في شهر رمضان توزيع الماجلة الرمضانية لأبناء الحضانة العائلية من الأسر المحتاجة والمتعففة قبل وقت كاف من قدوم شهر رمضان المبارك.. بتبرع كريم من شركة زين للاتصالات وجمعية إحياء التراث الاسلامي.



وتأتي مبادرة شركة زين للاتصالات وجمعية إحياء التراث الإسلامي ضمن الشراكة المجتمعية بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لعامه الواحد والعشرين على التوالي في دعم قطاع الرعاية الاجتماعية. وأضاف القطان بأنه تم البدء في توزيع الماجلة الرمضانية من يوم الأربعاء الفائت ومستمر إلى ثاني يوم من رمضان.