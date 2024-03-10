

الدوحة - فريد عبدالباقي



يقص فريقا العربي (الخامس 21 نقطة) والسد (المتصدر 36 نقطة) شريط مباريات الجولة الـ 17 من الدوري القطري، وذلك عندما يلتقيان الفريقان بقمة تقليدية في 8:30 مساء اليوم بستاد الثمامة، وبنفس التوقيت يستضيف الوكرة (الرابع 28 نقطة) بملعبه الجنوب نظيره الدحيل (السادس 19 نقطة).



ويدخل العربي المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز الثمين والمتأخر على فريق قطر في الجولة الماضية بأربعة أهداف لثلاثة، أنهى به سلسلة من عدم الانتصار في ثلاث مباريات تواليا، حيث تعادل مرتين وخسر مرة، بالمقابل اكتفى السد بالتعادل مع الغرافة في الجولة الماضية بهدفين لمثلهما، مبقيا على فارق النقاط الخمس عن أقرب مطارديه الريان والغرافة صاحبا المركزين الثاني والثالث تواليا.



وتستكمل غدا مباريات الجولة الـ 17، حيث يلتقي معيذر (الحادي عشر 11 نقطة) مع الغرافة (الثالث 31 نقطة) في 9:30 مساء بستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، وبنفس التوقيت يواجه الشمال (التاسع 15 نقطة) نظيره المرخية (الثاني عشر 8 نقاط) على ستاد البيت، على أن تختتم الجولة الثلاثاء بمباراتين، يلتقي نادي قطر (العاشر 13 نقطة) مع الأهلي (الثامن 16 نقطة) في 9:30 مساء بستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وفيما يحل أم صلال (السابع 19 نقطة) ضيفا مع الريان (الوصيف 31 نقطة) بملعبه أحمد بن علي المونديالي.



وعلى صعيد الهدافين، يتصدر المهاجم الجزائري لنادي الغرافة ياسين براهيمي قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا، وجاء مهاجم السد أكرم عفيف في المركز الثاني برصيد 16 هدفا، ويليهما المهاجم البرازيلي للريان روجر غيديش برصيد 14 هدفا، ثم المهاجم السوري للعربي عمر السومة بـ 11 هدفا، ومهاجم الشمال ريكاردو غوميز بـ 10 أهداف.