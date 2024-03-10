

أعلن بنك برقان عن مواعيد عمل فروعه خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن المكتب الرئيسي وكافة الفروع، ما عدا فرعي المطار ومجمع الأفنيوز، ستواصل استقبال العملاء، بين الساعة 10 صباحا و1:30 ظهرا.



وأشار البنك إلى أن فرع المطار سيوفر كافة الخدمات المصرفية للعملاء طوال أيام الأسبوع، خلال 3 فترات مناوبة، الفترة الأولى من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، والفترة الثانية من الساعة 9:30 مساء حتى 2:30 صباحا، والفترة الثالثة من الساعة 3:30 صباحا حتى 8:30 صباحا. بينما يقدم فرع البنك في مجمع الأفنيوز خدماته للعملاء من الأحد إلى الخميس خلال فترتين، الأولى من الساعة 11:00 صباحا حتى 3:30 عصرا، والثانية من الساعة 8 مساء حتى 11:30 مساء.