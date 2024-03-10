حنان عبدالمعبود



دشنت رابطة المرأة الأميركية في الكويت أمس «شهر تاريخ المرأة» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور السفيرة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا والإعلامية والمنتجة الشيخة أبرار الصباح، وحضور أكثر من 100 سيدة من العضوات، وسيدات الأعمال وصانعات القرار الأميركيات والكويتيات المؤثرات.



وألقت السفيرة الأميركية كارين ساساهارا كلمة أشادت خلالها بالدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه المرأة في دعم وبناء المجتمعات حول العالم، مستعرضة عددا من النجاحات التي حققتها النساء حول العالم. وقالت ساساهارا ان «باربي» حصلت على 8 جوائز اوسكار، لافتة إلى أنه من المهم النظر إلى الوراء، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية مراجعة انجازاتنا بصورة دورية لتكون أكبر حافز لنا للتقدم إلى الأمام.



بدورها، ألقت رئيسة رابطة المرأة الأميركية في الكويت إليزابيث أيالا كلمة رحبت فيها بالحضور.



من جانبها، ألقت الشيخة أبرار الصباح كلمة تناولت خلالها دور الكويت في قطاع الإعلام والترفيه، وروت رحلتها كأحد أفراد الأسرة الحاكمة والتي تعمل في مجال الإنتاج، مشيدة بجهود جدها الشيخ جابر العلي في تطوير قطاع الإعلام والترفيه خلال خدمته نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للإعلام من عام 1962 حتى 1981، مؤكدة التزامها بالسير على خطى جدها قائلة: تصورنا أن تستعيد الكويت هيمنتها في صناعة الإعلام وتصبح المركز الرئيسي للمحتوى الترفيهي عالي الجودة في منطقتنا، وعلى هذا الأساس قمت بتأسيس شركة Abbey’s Productions وشركة Barwa Productions.



وفي معرض تناولها لتشويه صورة المرأة العربية في الحركات العالمية، قالت: هدفي إنتاج محتوى يصور تمثيلا دقيقا لدول الخليج للجمهور العالمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصوير النساء في هذا الجزء من العالم، مسلطة الضوء على تحديات العمل في هذا المجال كامرأة وأم لأربعة أطفال، والعقبات التي واجهتها في مجال ريادة الأعمال أثناء الوباء، مثنية على جهود المرأة الخليجية التي جددت في الآونة الأخيرة ديناميكية هذا المجال.



والشيخة أبرار الصباح رائدة أعمال ومنتجة إعلامية مشهورة في المنطقة، وأنتجت العديد من المسلسلات الناجحة في الخليج، والتي استحوذت على معظمها القنوات العربية البارزة ومنصات البث المباشر.



الجدير بالذكر ان رابطة المرأة الأميركية AWL تأسست عام 1963، وهي مبادرة تجمع مجموعة متنوعة وديناميكية من النساء لتعزيز العلاقة بين المرأة الأميركية والكويتية، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال دوائر النساء الأميركيات والكويتيات اللاتي يجتمعن معا لتنفيذ مشاريع وأنشطة خيرية.