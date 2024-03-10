شاركت البلدية في أعمال قمة البحرين للمدن الذكية 2024 والتي أقيمت بمملكة البحرين في الخامس من مارس، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعدد من الوزراء، والتي نظمتها وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع شركة سمارت وي للاستشارات تحت شعار «التقدم في مسيرة التطوير عبر الذكاء الاصطناعي».



هذا، وتقدم ممثل البلدية في القمة نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات يوسف معيض العازمي بأوراق عمل حول أثر الخدمات الإلكترونية في البلدية على تنفيذ خطة التنمية، وأهمية تكامل الحلول الرقمية مع استراتيجيات التطوير المستدامة، واستعرض بعض الأنظمة المتطورة بالبلدية ومنها ميكنة تخصيص الأراضي والهدف من النظام والآلية الجاري العمل عليها، وميكنة الفرز والدمج وأهدافها وأمثلة عليها.



وخلال القمة، تم التأكيد على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة بما تتماشى في موضوعاتها مع آخر المستجدات، وتوفير منصة لتبادل الخبرات في مجال المدن الذكية.