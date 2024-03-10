أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية لحفظ أمن البلاد واستقرارها، وهو الهدف الأسمى الذي يعمل الجميع من أجله.



تصريح الشيخ فهد اليوسف جاء خلال تفقده عددا من المواقع على الحدود الشمالية للبلاد تضمنت زيارة جزر بوبيان ووربة ومسكان والمنصة البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية «فنر بوبيان» وميناء مبارك والنقاط الأمنية الحدودية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية يرافقه عدد من قيادات الجيش الكويتي ووزارة الداخلية.



وقد نقل اليوسف خلال جولته تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وتقديرهم للدور البطولي الذين يقومون به، وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.



وخلال الجولة استمع الشيخ فهد اليوسف إلى شرح مفصل قدمه أمار المواقع العسكرية التي تمت زيارتها، أوضحوا من خلاله طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بتنفيذها وحداتهم، مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد التي يتمتع بها منتسبوها، وحجم التنسيق والتعاون العسكري القائم والمشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية من خلال تنفيذ العديد من المهام والواجبات والتدريبات المشتركة.