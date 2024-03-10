

يعقوب العوضي



أعلن القادسية نفسه طرفا في المباراة النهائية لبطولة كأس «السوبر» لكرة اليد بعد فوزه على برقان بنتيجة 37-34 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، في ضاحية صباح السالم، وينتظر «الأصفر» الفائز من مباراة الكويت مع كاظمة، التي أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس ويقام النهائي في الـ ٧:٣٠ مساء اليوم.



من جهة اخرى، وافق مجلس إدارة اتحاد اليد على المشاركة في البطولة العربية السادسة للشباب والمقررة في الدار البيضاء بالمغرب في الفترة من 21 وحتى 30 أبريل المقبل، كما وافق على مشاركة منتخبنا في دورة الألعاب الخليجية الأولى من مواليد 2006-2007 المقررة في الإمارات في الفترة من 16 أبريل وحتى 2 مايو المقبلين. جاء ذلك في اجتماع مجلس الغدارة الذي عقد مساء أمس في مقر اتحاد اليد في الدعية مساء الخميس.

وتأتي المشاركة في البطولات العربية والخليجية ضمن خطة إعداد المنتخبات الوطنية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في الصيف المقبل. من جانب آخر، باشر منتخبنا الوطني للأشبال من مواليد 2010 تدريباته بقيادة المدرب المجري ستيف كوفاتش على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية أمس.