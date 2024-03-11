

صدر حديثا كتاب «مسرح الطفل عربيا» للكاتب والناقد والباحث اليمني هايل علي المذابي عن مجموعة اليازوري العلمية للنشر والتوزيع بالعاصمة الأردنية عمان.



وجاء كتاب «مسرح الطفل عربيا» في 98 صفحة من القطع المتوسط، ويستقصي فيما يطرحه حالة مسرح الطفل في 22 دولة عربية بالإضافة إلى استقصاء بحثي حول التجربة اليمنية في مسرح الطفل.



يقول المؤلف هايل علي المذابي في توطئة مؤلفه موضحا منهجية الكتاب وأهدافه ومشكلة البحث: «مسرح الطفل في العالم العربي مسرح هش يلزمه الكثير والكثير، وحضور التوثيق والاستقصاء التاريخي العلمي الجاد له هو حضور غائب تقريبا، ما يجعل الدعوة إلى التحقيب والتوثيق والتصنيف والترتيب والاستقراء والبحث المتسلسل لمسرح الطفل عربيا دعوة مهمة وحاجة ملحة تقتضي أيضا التركيز على المفاصل التاريخية له: محطة النشأة والتأسيس، محطة التطور والانتعاش والازدهار، محطة الركود والنكوص والتردي.

وتسوغ لنا هذه المنهجية الاستقصائية رصد السياقات العامة لمسرح الطفل عربيا بالالتفات إلى تجربة اليمن المسرحية مع التطرق في مدخل هذه الدراسة إلى المقصود بمسرح الطفل، عروجا على أنواعه، ثم أهميته ونشأته عربيا وعالميا.

وهذه الدراسة هي محاولة جريئة لمعرفة كاملة وإجابة لاستفهامات كثيرة حول واقع مسرح الطفل في الوطن العربي، وتجلياته، والمميزات الإيجابية والسلبية، اختتمها بتوصيات تجاه مسرح الطفل عربيا بشكل عام».



ويتضمن كتاب «مسرح الطفل عربيا» أبحاثا عدة منها ماذا نقصد بمسرح الطفل؟، مسارح عدة، ثانيا: أهمية مسرح الطفل، ونشأة مسرح الطفل وتطوره عالميا وعربيا، ونشأة مسرح الطفل في الوطن العربي في مصر والأردن وسورية ولبنان وفلسطين والعراق والمغرب والجزائر وليبيا والسودان وتونس والمملكة العربية السعودية والكويت، والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وقطر سلطنة عمان وأخيرا اليمن.



جدير بالذكر أن المؤلف هايل علي المذابي باحث وناقد مسرحي يمني، وهو عضو مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، يعمل بوزارة الثقافة اليمنية، له العديد من الجوائز والعديد من المشاركات المحلية والدولية والعديد من الكتابات والمؤلفات الإبداعية في مجالات عدة من الآداب والفنون وعلى وجه الخصوص البحثية والنقدية المسرحية.