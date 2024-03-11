

عبدالكريم العبدالله



تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك، قالت مديرة إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة د.نوال القعود إن هناك 75 عيادة تغذية لتقديم النصائح حول الأنماط الغذائية التي يجب اتباعها خلال الشهر الفضيل، موزعة ما بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية.



وأشارت القعود إلى أن العيادات موزعة بواقع 51 عيادة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى 24 عيادة تغذية موزعة على المستشفيات العامة والتخصصية، وداخل إدارة التغذية والإطعام، لافتة إلى أن أطباء وأخصائيي التغذية العلاجية في هذه العيادات يقومون بتقديم استشارات التغذية، ووضع الخطط الغذائية للحفاظ على نمط حياة صحي.



وبينت أن هذه العيادات تعمل طوال شهر رمضان، بما يضمن صياما آمنا وصحيا، خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب وغيرها، لافتة إلى أن هناك العديد من أسس التغذية السليمة الصحية في شهر رمضان التي تساعد الصائم على تبني نظام حياة صحية، وتعديل السلوكيات الغذائية الخاطئة، وأهمها بدء الفطور بتمرات ومن ثم كوب من الشوربة وكأس من الماء، والبدء بالطبق الرئيسي بعد أداء الصلاة مع عدم الإفراط في تناول الطعام والحلويات، واستخدام أطباق صغيرة وتناول كميات متوازنة من المجاميع الغذائية الخمسة خلال الفترة من الفطور إلى السحور، والتقليل قدر الإمكان من المقليات والدهون، واستخدام القلاية الهوائية بدلا من القلي العميق، وتناول المنتجات قليلة الدهون.



ولفتت إلى ضرورة تقسيم كمية الطعام إلى ثلاث وجبات والحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة في كل وجبة، كما أنه من الضروري شرب كمية وافرة من الماء بعد الفطور إلى وقت السحور، واعتماد الطهي المنزلي والابتعاد عن الوجبات السريعة، وتقليل استهلاك الحلويات والعصائر العالية في محتواها من السكر.