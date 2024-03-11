قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة د.عبير البحوه إن نسبة الخمول البدني في الكويت ارتفعت إلى نحو 61% لدى البالغين 18 عاما فأكثر من الذكور و75% لدى الإناث.



وأضافت البحوه لـ «كونا» أن شهر رمضان المبارك يعتبر فرصة طيبة لممارسة الرياضة والحد من الخمول وتعزيز الصحة، لافتة إلى ارتفاع وتزايد معدلات السمنة ومرض السكري في البلاد، ومؤكدة ان نسبة الخمول البدني من سن 11-17 عاما لدى الذكور بلغ 79% والإناث 90%، ليكون متوسط نسب الخمول لتلك الفئة العمرية 84%.



وذكرت أن نسبة انتشار الخمول البدني لدى كبار السن 70 سنة وأكثر 76% لدى الذكور و85% لدى الإناث، مبينة أن تغيير مستوى الخمول البدني عند الناس في الكويت يتطلب نظاما قائما على نهج محدد وينطوي على مجموعة واسعة من الإجراءات عبر قطاعات متعددة.



وأشارت إلى تعاون مختلف القطاعات في وزارة الصحة للمساهمة في نشر الوعي الصحي وتقديم الخطط والسياسات التي من شأنها أن تشجع المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية على الحركة وتجنب الخمول البدني الذي من شأنه أن يتسبب في الكثير من الأمراض المزمنة وغيرها.