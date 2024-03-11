أعلنت الجمعية الطبية أنها وفرت أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم الخدمات لمنتسبيها على مدار الساعة وهي مرتبطة مباشرة مع تطبيق «هويتي».



وقال رئيس الجمعية د.إبراهيم الطواله، في تصريح صحافي، إنه يتم من خلال جهاز الخدمة الذاتية الذي تم توفيره من الجمعية لمنتسبيها طباعة بطاقة العضوية وتسلم وصل العضوية للتراخيص الطبية.



وأضاف الطواله أن الجهاز يهدف إلى توفير الوقت والجهد، حيث يتم توفيره في المرحلة الأولى بمقر الجمعية الطبية على أن تتم دراسة توفيره في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية خلال الفترة المقبلة للتسهيل على المنتسبين.



وأكد حرص الجمعية الطبية الكويتية على التوسع في توفير خدماتها إلكترونيا ضمن سعيها إلى توفير الوقت والجهد على الأطباء المنتسبين إلى الجمعية.



يذكر أن الجمعية الطبية الكويتية أنشئت عام 1963 لتكون أول جمعية مهنية في دول مجلس التعاون الخليجي وتضم 16523 طبيبا وطبيبة (حتى يناير 2021) يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الكويت.



وتسعى الجمعية لرفع مستوى مهنة الطب والأطباء البشريين بما يحقق أكبر قدر من الرعاية الصحية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مختلف فروع الطب التي تحقق مواكبة مهنة الطب في البلاد والتقدم والتطور في عالم الطب ووضع القواعد والنظم واللوائح الخاصة بآداب المهنة الطبية التي يلتزم بها الطبيب في مزاولة مهنته وأساليب مساءلته.