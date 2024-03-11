

بشرى شعبان



أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتكليف الحميدي المطيري قرارا إداريا حدد بموجبه مواعيد العمل الرسمية للموظفين بالهيئة خلال شهر رمضان المبارك للعام، وذلك وفقا للآتي:



تكون بداية الدوام في شهر رمضان المبارك من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على ان ينصرف الموظف بعد استكمال اربع ساعات ونصف عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان بـ 15 دقيقة في بداية الدوام أو في نهايته، بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بـ 15 دقيقة.



ويشير القرار الى انه لا تطبق أحكام هذه المادة السابقة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا كما لا تنطبق على الموظفين الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وفقا للتعميم الإداري رقم 5 لسنة 2024.



كما ينص القرار الموظفين العاملين بصالات استقبال المراجعين يتقيدون بنظام الدوام لفترة عمل واحدة بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا.



وتحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا.



وهذا القرار لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.