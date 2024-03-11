بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي بحفظ سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن محطة تنقيه مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والأعمال المكملة لها إنشاء وتشغيل وصيانة.



وقال رئيس اللجنة عبدالله العنزي ان اللجنة أحالت طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض ومسارات لصرف مياه الأمطار حول منطقة المساكن الميسرة الإسكانية منخفضة التكاليف سابقا، إلى الجهاز التنفيذي.



وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص موقع حراج لبيع السيارات المستعملة، كما أبقت على جدولها الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبدالناصر.



وذكر ان اللجنة حفظت سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية وحتى جواخير كبد، كما أبقت على جدول أعمالها اقتراح عدد من الأعضاء بشأن إنشاء منطقة تخييم بشمال الكويت.



وأبقت على جدول أعمالها أيضا طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض تجميع مياه الأمطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتصريف مياه الأمطار، وذلك حول منطقة نواف الأحمد الإسكانية.