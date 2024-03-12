عاطف رمضان



قام فريق من المفتشين لدى طوارئ الاحمدي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على عدد من الأسواق المركزية والمحلات التجارية في محافظة الاحمدي لمراقبة أسعار السلع الأساسية خاصة التي يكثر عليها الاقبال بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.



وقال رئيس فريق طوارئ الاحمدي في وزارة التجارة والصناعة خالد المحيلبي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان الجولة اسفرت عن احباط 12 مخالفة لعدم وضع تسعيرة.



واضاف المحيلبي ان هذه الجولات التفتيشية على الاسواق المحلية بناء على خطة وضعتها الوزارة بتكثيف الجولات التفتيشية على الاسواق بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مشيرا الى ان هذه الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي.



ولفت الى انه خلال هذه الجولة التفتيشية قام فريق المفتشين بمراقبة الاسواق لضبط عمليات الغش التجاري وتواريخ صلاحية السلع الغذائية والتأكد من عدم التلاعب بالعروض الخاصة، كما قام الفريق بالتفتيش على عدد من المخازن للتأكد من عدم تخزين سلع بهدف احتكارها لرفع سعرها بطرق مصطنعة مما يخالف القانون.



وزاد: وفي حال كانت هناك مخالفات خلال الجولات التي نقوم بها نعد محاضر ضبط ونقوم بتحويل المخالفات الى الجهات المختصة في الوزارة لتطبيق القانون تجاه المخالفين.



وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه استغلال المناسبات لرفع أسعار السلع رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات الوزارة.



وشدد المحيلبي على التصدي للمخالفين وذلك حماية للمستهلك، ونصح المستهلكين في حال تعرضهم لعمليات غش تجاري أو مخالفات بزيارة أقرب مركز تابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أو من خلال الاتصال على الخط رقم 135، أو إرسال الشكوى على الواتساب من خلال الرقم: 55135135 أو التطبيق الإلكتروني «سهل».