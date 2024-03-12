بشرى شعبان



في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للقوى العاملة وسفارة جمهورية الهند، استقبل نائب مدير عام شؤون العمالة الوافدة بالتكليف مساعد المطيري ونائب مدير عام التخطيط والتطوير رباب العصيمي سفير جمهورية الهند لدى البلاد د.آدرش سويكا والوفد المرافق له. وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها نائب مدير عام قطاع العمالة الوافدة مساعد المطيري، حيث رحب بالسفير والوفد المرافق له، كما أشاد بالعلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين واكد المطيري حرص الهيئة على بقاء هذه العلاقة الطيبة دائمة بين البلدين. واشار إلى ان النقاش تتطرق للبحث في آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية في الكويت.



بدورها، أوضحت نائب مدير عام لقطاع التخطيط والتطوير م.رباب العصيمي للجانب الهندي أن سوق العمل يستقطب العمالة بما يحتاج اليه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته.



وأكدت العصيمي الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة عمل مناسبة تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة الهندية في مختلف القطاعات.



بدوره، أبدى السفير الهندي د.آدرش سويكا عن امتنانه وشكره للكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص قضايا الجالية الهندية في الكويت، وأعرب عن سعيهم الدائم لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.