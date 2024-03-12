كرّم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية لمشاركتهم في فعاليات ماراثون جامعة الكويت (KU24) بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة، وذلك يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 في المبنى الإداري في مدينة صباح السالم الجامعية.



وفي هذا الصدد، تقدم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان بالشكر لفريق الطوارئ الطبية لخدمتهم الدائمة لطلبة جامعة الكويت والعاملين فيها وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لمنتسبي جامعة الكويت خاصة في فعالية ماراثون جامعة الكويت.



هذا، وقد تم تكريم كل من مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي، ورئيس مركز مدينة صباح السالم الجامعية بدر الغريب، وقائد منطقة إسعاف الفروانية خالد حسن الخباز، ورئيس مركز إسعاف الفروانية محمد علي الخبــــاز، ورئيس النوبة مطر سند الشمري، وفنيي الطوارئ الطبية فواز العتيبي وحسن اياني وعبدالله يوسف ومانيكال سيبي، بحضور كل من رئيس قســـم الأنشطــــة التطوعية والجوالة بإدارة الأنشطة الرياضيـــــة د.طارق دشتي، والقائــــم بأعمال رئيس قسم السلامة بإدارة الأمن والسلامة يوسف الكندري.