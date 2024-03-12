شريف حمدي



استقبلت بورصة الكويت أولى جلسات شهر رمضان على تباين في أداء مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول جراء عمليات شراء انتقائية خاصة على اسهم ضمن المجموعة المصرفية وأخرى قيادية، في المقابل شهد مؤشر السوق الرئيسي عمليات تصريف محدودة بهدف جني الأرباح أدت إلى انخفاض المؤشر الذي يضم أغلب الشركات المدرجة بالسوق.



وشهدت السيولة في أول جلسات رمضان ارتفاعا مقارنة مع جلسة أمس الاعتيادية، وذلك بنسبة 1.5% ببلوغها مستوى 39.8 مليون دينار، مقارنة مع 39.2 مليون دينار في جلسة افتتاح الأسبوع أول من أمس.



وتعتبر سيولة أمس أعلى بنسبة 22.5% مقارنة مع جلسة افتتاح شهر رمضان الماضي والتي سجلت 32.5 مليون دينار، وكان لافتا تركز السيولة أمس حول الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم بيتك الذي بلغت قيمة تداولاته 7.4 ملايين دينار، تلاه سهم الخليج بقيمة تداولات بلغت 4.2 ملايين دينار، تلاه سهم اجيليتي بـ 2.8 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بتداولات قيمتها 2.2 مليون دينار، ثم سهم عقارات الكويت بـ 1.6 مليون دينار.



وحظي السوق الأول بـ 80.4% من إجمالي السيولة أمس بنحو 32 مليون دينار، فيما استقبلت اسهم السوق الرئيسي 19.6% من السيولة بواقع 7.8 ملايين دينار.



وأظهر رصدا أعدته «الأنباء» مستويات السيولة في الجلسة الافتتاحية لشهر رمضان خلال آخر 5 سنوات والتي جاءت كالتالي:



٭ بلغت السيولة في أولى جلسات رمضان عام 2020 لتصل إلى 24.3 مليون دينار.



٭ ارتفعت في الجلسة الافتتاحية لرمضان عام 2021 لتصل إلى 37.9 مليون دينار.



٭ قفزت السيولة في أول جلسات رمضان عام 2022 نحو 48.4 مليون دينار.



٭ ثم انخفضت في أول جلسات رمضان عام 2023 إلى 32.5 مليون دينار.



٭ ارتفعت مجددا في افتتاحية رمضان 2024 إلى 39.8 مليون دينار.



ومع الإقبال الشرائي على اسهم السوق الأول، حققت القيمة السوقية مكاسب أمس بنسبة 0.1% بإضافة 44 مليون دينار للمكاسب السابقة ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 43.803 مليار دينار مقارنة مع 43.759 مليار دينار بجلسة الأحد الماضي.



وسجلت أحجام التداول تراجعا بنسبة 24% بكميات اسهم متداولة أمس تقدر بـ 134 مليون سهم مقارنة مع 176 مليون سهم أول من أمس، وقاد السوق أمس 6 قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية، تصدرها قطاع العقار بـ 1.37%، تلاه قطاع التكنولوجيا بـ 1.13%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.26%.



وأنهت الجلسة تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% مضيفا 18.7 نقطة ليصل إلى 8159 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% بخسارته 33.5 نقطة ليصل إلى 6081 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.10% بمكاسب 7.4 نقاط ليصل إلى 7440 نقطة.