محمود عيسى



قالت مجلة ميد إن شركة نفط الكويت أطلقت من جديد دعوات التأهيل المسبق لعقد استشارات التصميم الخاص بمشروع تطوير النفط الثقيل في حقل فارس السفلي.



وكانت شركة نفط الكويت ذكرت في بيان لها انه بإمكان الشركات المهتمة بالمشروع التقدم للمشاركة. ودعت الشركة المعنيين بالمشروع لتقديم الطلبات في أقرب فرصة، «ويفضل أن يكون ذلك في موعد لا يتجاوز 2 يونيو 2024». وفي السياق ذاته، قالت مجلة ميد انه سبق الانتهاء من انجاز الحزمة الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل في منطقة فارس السفلي الواقع في حقل الرتقة في عام 2019، أما المرحلتان الثانية والثالثة فلم يبدأ العمل بعد في تنفيذهما.



تجدر الاشارة إلى انه قد فاز في وقت سابق كونسورتيوم مكون من شركة بتروفاك البريطانية وشركة اتحاد المقاولين اللبنانية بعقد بقيمة 4.1 مليارات دولار للحزمة الرئيسية للمرحلة الأولى في يناير 2015، ويتضمن المشروع الأوسع أيضا حزمة خطوط أنابيب بقيمة 842 مليون دولار، وقد فازت بها شركة سايبم الإيطالية في يوليو 2017، وقد قدرت في السابق قيمة المرحلتين الثانية والثالثة بملياري دولار لكل منهما.