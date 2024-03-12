أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق برنامجه الاجتماعي السنوي الخاص بشهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير»، وهو تقليد دأب البنك على تقديمه منذ أكثر من ثلاثة عقود ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية، وذلك تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها البنك والتزاما برسالته الراسخة في خدمة المجتمع.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر «البرنامج هذا العام يحمل علامة فارقة من حيث أهداف حملاته الإنسانية والاجتماعية من توزيع وجبات إفطار وكسرة الصيام وفعاليات ترفيهية على مدار الشهر الفضيل».



ولفتت المطر إلى أن بنك الكويت الوطني يعتز بدوره كمبادر أساسي في خدمة المجتمع. ويحرص في كل عام على إغناء برنامجه الرمضاني بمبادرات تنموية ذات أثر يطول أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وذات أهداف صالحة للاستثمار مجتمعيا على المدى البعيد.



وأضافت أن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد رواد التنمية الاجتماعية من خلال برامج التي يطلقها، ويحرص من خلال هذا البرنامج على الحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه، ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والمساهمات لاجتماعية والأنشطة التطوعية التي تترجم رسالة هذا الشهر الفضيل.



وينظم بنك الكويت الوطني جولات ميدانية واسعة النطاق لتوزيع وجبات الإفطار في مختلف المناطق في الكويت بالإضافة إلى زيارة العديد من الجهات لمشاركة العاملين فيها وجبات الإفطار، ويقوم المتطوعون من موظفي البنك الوطني بتوزيع آلاف الوجبات طوال الشهر الفضيل.



وعلى غرار كل عام في رمضان، يوزع متطوعو بنك الكويت الوطني من مختلف فروع البنك كسرة الصيام قبيل موعد الإفطار في مناطق مختلفة في الكويت للحد من الحوادث المرورية قبل موعد الأذان.



ويحتفل بنك الكويت الوطني في هذا الشهر الفضيل بعدد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية، حيث يستعد بنك الكويت الوطني لتنظيم نشاطات ترفيهية مختلفة خلال الشهر الفضيل، تتضمن بطولة الداما الشعبية وبطولة للتنس وفعاليات قرقيعان للأطفال.



وتستهدف هذه الحملة جمع عبوات المياه البلاستيكية من 280 مسجدا في مدينة الكويت لتوفير مساحات في مرادم النفايات وهذا هو أحد أهداف هذه المبادرة البيئية الهادفة، لما من شأن ذلك أن يوفر على البيئة والصحة من تداعيات لاسيما وأن البلاستيك هو من المواد التي يستغرق تحلله في التربة مئات السنوات.



بالإضافة إلى حملة لتوزيع نحو 250 حقيبة متكاملة تتضمن إسعافات أولية ومطفأة حرائق وأجهزة لإنذار الحريق بالتعاون مع فريق من قوة الإطفاء العام ومتطوعو بنك الكويت الوطني في زيارات ميدانية بهدف التوعية بالوقاية من الحرائق وحوادث الاختناق والسلامة العامة.