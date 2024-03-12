







فرحان الشمري



أقام مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور مساء أمس الأول حفل استقبال لناخبي الدائرة، وذلك في ديوانه بمنطقة الرميثية، وتبادل مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، والحديث حول أجواء انتخابات مجلس الامة 2024 التي سيجري التصويت خلالها في 4 أبريل المقبل. وبارك عاشور لجميع المواطنين حلول الشهر الفضيل. وأكد لـ «الأنباء» أن أفراد الشعب الكويتي حريصون على المشاركة الإيجابية التي تخدم الوطن خصوصا المشاركة في الانتخابات التي تتمتع في كويتنا الحبيبة بأجواء من الديموقراطية. وتمنى عاشور أن ينعم المجلس القادم بحالة من التوافق والتعاون بين السلطتين وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الكويت، خاصة أن المنطقة تشهد حاليا تحديات كبيرة تتطلب التلاحم والتماسك بين أبناء الشعب.