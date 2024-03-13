

القاهرة – محمد صلاح



موسم الدراما الرمضاني هو وجه السعد والفأل الحسن لعشرات بل مئات الفنانين والفنانات الذين طرقوا أبواب الشهرة من خلال ظهورهم في أعمال رمضانية وتتوافر لهم الكثافة الجماهيرية والالتفاف أمام شاشات التلفزيون.. «الأنباء» ترصد نجوما ولدت شهرتهم في الشهر الكريم.



جميلة الجميلات الفنانة شيرين رضا هي ابنة مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية محمود رضا. بدأت العمل التلفزيوني كموديل للإعلانات ثم جاءتها الفرصة الذهبية في شهر رمضان الكريم ببطولة فوازير (الفنون) في عام 1996 قررت ان تدخل مجال التمثيل بناء على نصيحة وإلحاح من الفنان الراحل أحمد زكي فقدمت بطولة اولى امامه في فيلمين متتاليتين هما (نزوة - حسن اللول) وانطلقت لفترة طويلة تقدم اعمالا متفاوتة المستوى الفني والنجاح الجماهيري مثلما حدث في فيلمي (أشرف حرامي - الفيل الأزرق) احدهما حطم الارقام والآخر لم يشعر به احد.



الطريف انها اعتزلت لسنوات طويلة واختفت عن الاضواء حتى عادت للتمثيل عام 2006 من خلال وشاركت في عام 2007 في بطولة حلقة من حلقات مسلسل لحظات حرجة، إضافة لمشاركتها في حلقة من حلقات مسلسل راجل وست ستات وبرنامج «التجربة». الغريب ان شيرين تتميز بإطلاق تصريحات مثيرة للجدل دوما فقد وصفها البعض بالعداء للدين، حين أعربت عن انزعاجها من صوت الأذان لانه الصوت المزعج، ومن آرائها المثيرة للجدل رفضها لمنع فرقة مشروع ليلى من الغناء في مصر، ووصفها المجتمع المصري بالكذب والنفاق.



كانت متزوجة من المطرب عمرو دياب وأثمر هذا الزواج الذي بدأ بعام 1989 وانتهى بالطلاق عام 1992م ابنة واحدة هي «نور»، ثم تزوجت من السعودي «سلطان كمال أدهم» ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيرا. وكشفت، سبب ابتعادها طوال السنوات الماضية عن العلاقة العاطفية، وقالت في تصريحات إعلامية: أنا بعيدة عن الحب لأني مش لاقيه حد أحبه.



ولان شيرين لديها اهتمامات لا محدودة بكافة الاطفال المرضى فقد اختيرت، كسفيرة لحملة «إيد بتسلم إيد»، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، و«الجمعية المصرية للأوتيزم»، وذلك لعلاج التوحد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى توعية الناس بكيفية التعامل مع أطفال وشباب التوحد. تهتم وتحرص على حضور كل المناسبات والأنشطة وورش العمل التي تنظمها الجمعية لتحسين الحالة النفسية لأطفال وشباب التوحد، لافتة إلى أنه لابد من دمج هؤلاء الأطفال والشباب في المجتمع.