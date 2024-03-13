

أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته لحملة تنظيف الشاطئ في المنطقة الحرة التي نظمتها مجموعة أكشن غروب القابضة، تأكيدا لالتزامه بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تعاون متطوعو البنك مع بقية المشاركين في الفعالية من أجل المساهمة بإحداث تغيير إيجابي على الصعيد البيئي.



وبهذه المناسبة، قال صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي «فخورون بالحماس الكبير الذي أظهره متطوعو البنك للحفاظ على البيئة ضمن هذه المبادرة التي تتوافق مع التزامنا المستمر بدعم القضايا المستدامة في المجتمع الكويتي». وأظهر البنك الأهلي الكويتي التزامه كمؤسسة مسؤولة بالمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعكس المشاركة في حملة تنظيف الشاطئ تفاني جميع المشاركين في الحفاظ على نظافة البيئة والمرافق الطبيعية في دولة الكويت.

وتابع آل بن علي «المشاركة في مثل هذه المبادرات تعزز التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية وتظهر المسؤولية الجماعية في الحفاظ على البيئة بين جميع الكيانات في السوق الكويتي». وتعتبر حملة تنظيف الشاطئ جزءا من مبادرة موسعة لتعزيز الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع الكويتي، ويؤكد التعاون بين البنك الأهلي الكويتي ومجموعة أكشن غروب القابضة أهمية الشراكات بين المؤسسات المختلفة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.



وتظهر هذه المبادرة الأثر الكبير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسات التجارية في تعزيز الاستدامة البيئية، بحيث جسد البنك الأهلي الكويتي من خلال مشاركته في حملة التنظيف نهجا مميزا في الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية مما يشكل مثالا يحتذى به.

واختتم آل بن علي تصريحه مبينا أن الحفاظ على البيئة هي قضية جديرة بالاهتمام، وتؤكد الحاجة إلى العمل الجماعي للحفاظ على البيئة والطبيعة في دولة الكويت، وتظهر في الوقت نفسه إمكانية التعاون بين منظمات المجتمع على مختلف أنواعها من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع الكويتي.