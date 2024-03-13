

اعتمد مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين البيانات المالية الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023، والذي حققت خلالها صافي أرباح تشغيلية بلغت قيمتها 7.3 ملايين دينار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 10% أرباحا نقدية و2% أسهم منحة من أسهم الخزينة بواقع 2 سهم لكل 100 سهم لمساهمي الشركة وشركاء النجاح الذين دعموا مجلس إدارة الشركة بثقتهم في خططه الاستراتيجية والتشغيلية للشركة، والتي تمثلت في النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها الشركة، مؤكدا استمرارهم على العهد في استمرار رفعة ونجاح الشركة وازدهارها ونمائها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وفي هذا الصدد، أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة، أنورجواد بوخمسين على الدور المبذول والذي تجلت آثاره على البيانات المالية الختامية إذ شهدت السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 طفرات على عدة أصعدة كما يلي: 1 ـ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 ملايين دينار، عن طريق إصدار أسهم منحة لمساهمي الشركة بنسبة 41.16%، الأمر الذي يسهم في تعزيز قوة المركز المالي للشركة وكفاية رأس المال.



2 ـ ترقية التصنيف الائتماني للشركة من BBB إلى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة والذي يعكس مدى قوة الملاءة المالية للشركة وقوة مركزها المالي وزيادة محفظتها الائتمانية وأرباحها التشغيلية.



3 ـ زيادة صافي الأرباح التشغيلية من 5.8 ملايين دينار في العام المالي المنتهي في 2022 إلى 7.3 ملايين دينار في العام المالي المنتهي في 2023 بزيادة قدرها 25.79% عن العام السابق.



4 ـ زيادة صافي الأرباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 4.9 ملايين دينار إلى 7.09 ملايين دينار بنسبة 45.8% عن العام السابق.



5 ـ زيادة ربحية السهم من 20.03 فلسا في نهاية العام المالي 2022 إلى 29.44 فلسا في نهاية العام المالي 2023.



وأثنى بوخمسين على الدور المحوري المهم لوحدة تنظيم التأمين، والتي استطاعت في وقت وجيز السيطرة والتحكم في صناعة التأمين في الكويت، لاستعادة مكانته التاريخية وتنظيم أعماله وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وتوجه بالشكر إلى كافة الجهات الرقابية بالكويت على الجهد المبذول لتوفير بيئة عمل احترافية للأعمال، وعلى رأسهم هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك كافة أجهزة وهيئات دولة الكويت، وأكد تكاتف وتضافر جهود الجميع سواء الهيئات والمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص على تحقيق رؤية الكويت 2035، لرفعة وازدهار وطننا الحبيب الكويت.